Naufrage du "Grande America" : les nappes de pétrole pourraient toucher les côtes dimanche ou lundi

Sur LCI, le maire divers gauche de La Rochelle Jean-François Fountaine s'est voulu rassurant. Le "Grande America" "n'était pas un pétrolier, donc la quantité de pollution" restera "limitée" a-t-il expliqué, ajoutant qu'en plus le navire avait "coulé relativement loin au large". "Mais oui il faut être vigilant . Peut-être que la nature, parce qu'il y a du vent au large, aura fait un effet de dispersion naturelle. On est surtout inquiet pour les cultures marines, les huîtres, les moules", a ajouté l'édile.





Selon le préfet maritime qui a tenu une conférence de presse mercredi à Brest, le navire transportait "365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses et un peu plus de 2000 véhicules". Il a ajouté que les soutes du navire contenaient quelque 2200 tonnes de fioul lourd, principale source de préoccupation selon lui.





L'association Robin des Bois entend porter plainte pour pollution et abandon de déchets auprès du tribunal de grande instance de Brest. Et le procureur de la République a ouvert une enquête et l'armateur mis en demeure de "prendre toutes les mesures nécessaires pour concourir à la lutte contre les pollutions" a précisé François de Rugy dans un communiqué publié mercredi.