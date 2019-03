Naufrage du Grande America : une nappe d'hydrocarbures menace la côte Atlantique

Des produits toxiques ainsi que 2 200 tonnes de fioul lourd se trouvaient à bord du navire italien qui a coulé au large de la Charente-Maritime. Ceux-ci ont formé une nappe d'hydrocarbures d'environ dix kilomètres de long près de La Rochelle et menacent d'atteindre la côte atlantique le week-end du 16 mars 2019. La perspective d'une marée noire inquiète les amoureux de la mer.



