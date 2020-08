Ne pas aller chercher les enfants à l'école ? Le conseil de Castex provoque la colère des "papys-mamies"

"C'est honteux. On est masqué, je ne vois pas pour quelles raisons, on ne pourrait aller les chercher à l'école ?" En Haute-Loire, sur le marché de Saint-Yrié-la-Perche, les propos du Premier ministre ne passent pas. Lors d'une conférence de presse commune avec Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer jeudi 27 août, , Jean Castex a déclaré : "Évitons que papy et mamie aillent chercher leurs petits-enfants à l’école, quitte à augmenter le périscolaire jusqu’à ce que les parents puissent venir eux-mêmes les récupérer".

"Faut-il les laisser à l'école ? Qui ira les chercher le soir ? Je trouve ça inadmissible", s'emporte un grand-père. Un peu plus loin, une grand-mère abonde en ce sens : "On va y aller et les voir quand même et on verra. Et puis si y'a quelque chose, on arrêtera", dit-elle.