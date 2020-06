"Ni oubli, ni pardon" : marche blanche en hommage à Steve à Nantes, un an après le drame

Plusieurs milliers de personnes ont défilé, dimanche 21 juin, à Nantes pour la marche blanche qui marque le premier anniversaire de la disparition de Steve Maia Caniço lors d'une intervention policière controversée le soir de la fête de la musique.

La marche, partie du château des Ducs de Bretagne et qui doit rejoindre l'endroit où Steve est tombé dans la Loire, a débuté vers 15h30. "Justice pour Steve, sans justice pas de paix", "halte à toute violence", pouvait-on lire sur des pancartes. Des amis de Steve Maia Caniço portaient des gilets orange pour assurer le service d'ordre. "On garde notre haine et notre colère de côté", a dit K-Ro au mégaphone, demandant aux manifestants de respecter les gestes barrières et de rester pacifiques.