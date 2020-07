Concert polémique de The Avener à Nice : Estrosi se défend et entend imposer le port du masque

Un symbole du non-respect des gestes barrières ? Pour beaucoup, les images du concert du DJ The Avener donné samedi soir à Nice sur la promenade des Anglais illustrent le relâchement qui s'observe dans la population française, alors que la menace d'une deuxième vague est toujours présente. Les 5000 personnes venues faire la fête lors de cet événement organisé par la mairie semblaient en effet avoir oublié les gestes barrières. La distanciation sociale n'est pas respectée, et la très grande majorité des spectateurs ne porte pas de masque.

Face à l'indignation exprimée sur les réseaux sociaux, Christian Estrosi a indiqué, via trois tweets publié ce dimanche, que "l'événement respectait les consignes gouvernementales (...) : comptage pour respect de la jauge de 5000, consignes de distanciation rappelées via messages audio et signalétique et masques fortement recommandés".