Nîmes Garons : les pilotes de Canadair s'exercent

Les pilotes de Canadair sont formés sur la base de Nîmes Garons, dans le Gard. En éteignant le feu, ces soldats de l'air protègent les forêts et sauvent des vies. Ils sont à peine une quarantaine de pilotes de Canadair sur l'ensemble du territoire. La sélection est rigoureuse, car l'écopage est une manœuvre de grande précision.



