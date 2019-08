Nîmes : un ultime hommage national à Franck Chesnau

L'heure est au recueillement sur la base aérienne de Nîmes ce 6 août 2019. Un hommage national a été rendu à Franck Chesnau, le pilote de la Sécurité civile qui a perdu la vie quatre jours auparavant, alors qu'il affrontait le feu à Générac. Tous ont tenu à saluer son engagement et son courage. Durant la cérémonie, Franck Chesnau a été fait Chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume et a reçu la médaille de la sécurité intérieure, échellon or.



