Niort expérimente la suppression des feux rouges

Alors que de plus en plus de villes s'interrogent sur l'efficacité des feux rouges, certaines d'entre elles ont décidé de les supprimer. Des expérimentations sont en cours à Paris, à Rouen ou encore à Bordeaux. À Niort, le système a été adopté et les feux rouges ont été remplacés par des cédez le passage. Une initiative saluée par les automobilistes et les piétons.



