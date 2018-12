Noël : compte à rebours lancé pour les enfants

A Saint-Maurice-en-Gourgois, dans la Loire, les enfants sont excités à l'idée de fêter Noël. Le calendrier de l'Avent leur sert de repère pour faire le décompte. Plus que "cinq dodos" avant que les cadeaux ne soient déposés à la porte. Il sera difficile de s'endormir la nuit du 24 décembre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.