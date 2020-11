Non, il n'est pas question de certificat de vaccination anti-covid

La future campagne de vaccination contre le Covid-19 fait beaucoup parler d'elle dans le pays. Et parmi les infox - nombreuses - à ce sujet figure notamment le certificat de vaccination. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages évoquant ce futur "certificat" ont été largement partagés. En réalité, tout est parti d'une réflexion menée à haute voix par un éditorialiste bien connu. Il a tout simplement expliqué que si on n'est pas vacciné, on n'aura ni le droit de voyager, ni d'aller au restaurant et au cinéma. En gros, ce certificat pourrait servir de laissez-passer pour vivre dans la société civile. Mais tout cela ne repose sur aucune source car l'exécutif n'a encore rien déclaré là-dessus.

Autres sujets : Infox, Monaco mise sur l'hydroxychloroquine ? et Le clan Trump s'entête, l'étau se resserre.