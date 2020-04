Non, la France ne compte pas le plus grand nombre de morts du Covid-19 en proportion de sa population

Lorsque l'on se penche sur la mortalité du virus, il est intéressant de mettre en rapport le nombre de décès avec la population globale du pays. C'est ce qu'a fait un internaute, qui en a conclu que la France était le pays avec "le plus de victimes de la planète" (sic). L'indice "pertinent" à ses yeux est celui qui consiste à observer "le nombre de mort par million d'habitant". LCI a voulu vérifier ces affirmations, mais n'arrive pas aux mêmes conclusions. La France est certes très touchée, mais elle l'est proportionnellement moins que plusieurs de ses voisins.

Pour effectuer des comparaisons entre les différents pays, nous avons retenu les données fournies par l'Université Johns Hopkins, qui effectue depuis le début de l'épidémie un travail remarquable de recensement et de cartographie des chiffres relatifs à l'épidémie de Covid-19. Reconnue pour sa fiabilité, elle fournit, outre un décompte du nombre de cas et de décès, une comptabilisation des morts par pays pour 100.000 habitants.

Mais même si l'on se penche sur les pays dont la population se compte en millions de d'habitants, la France n'affiche pas le pire bilan. En effet, avec 267 cas pour un million de personnes, le pays se situe derrière des pays comme l'Italie (369), l'Espagne (413) et la Belgique (425), dont on parle globalement peu dans l'Hexagone depuis le début de l'épidémie. Le graphique qui suit représente les pays les plus touchés, à l'exception de Saint-Marin, d'Andorre et du Luxembourg. La Chine a été ajoutée à titre de comparaison.

Malgré une augmentation rapide du nombre de cas et un accroissement des décès, les Etats-Unis ne sont pour l'instant pas les plus touchés dans un classement comme celui-ci. En effet, on dénombre environ 330 millions de personnes sur le sol américain. En considérant que la Chine a fourni des données fiables sur le nombre de morts à l'intérieur de ses frontières, le pays apparaît comme presque épargné. Logique, étant donné qu'il s'agit du plus peuplé du globe et des fortes mesures de quarantaine imposées à la province du Hubei au début de l'épidémie. Cet indicateur reste évidemment à utiliser avec précaution puisqu'un décès n'est pas plus ou moins grave en fonction du nombre de personnes dans la population globale. Tout juste permet-il de fournir des notions d'échelle.

En résumé, il est donc inexact d'affirmer que la France est proportionnellement le pays le plus touché au monde en rapportant le nombre de décès du Covid-19 à sa population. En revanche, elle apparaît en première ligne, comme plusieurs de ses voisins européens. Ces observations, réalisées avec des chiffres du 16 avril, sont toutefois susceptibles d'évoluer rapidement en fonction des nouveaux décès qui risquent d'être enregistrés dans les jours et semaines à venir. Il convient aussi de rappeler que, dans l'ensemble de ces pays, ce sont, au mieux, les décès à l'hôpital et en Ehpad qui sont comptabilisés. Faute de tests massifs, il est aujourd'hui impossible de recenser les décès en dehors de ces établissements.