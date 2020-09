Non, le patron de l'OMS n'est pas l'homme homme qui danse sans masque sur une vidéo virale

Particulièrement sollicité avec l'épidémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la Santé n'a cessé de formuler depuis le début de l'années de recommandations afin de tenter d'endiguer la propagation du virus et de protéger les populations. Méconnu jusqu'alors, son directeur a été placé sous le feu des projecteurs.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Éthiopien de 55 ans et ancien ministre de la Santé dans son pays est aujourd'hui une figure beaucoup plus médiatisée, ce qui lui vaut aussi d'être l'objet de spéculations et de rumeurs diverses. La dernière en date se base sur une vidéo amateur sur laquelle on voit un homme dont les traits rappellent les siens et qui danse dans une tenue légère au milieu d'un bar. Son déhanché langoureux surprend, tout comme le fait qu'il n'arbore aucun masque, alors que l'OMS en recommande vivement le port.