Non, un couple n'a pas vraiment reçu 375 euros d'amende car il faisait une pause lors d'une sortie

"Deux amendes de 375 euros pour s'être assis sur un banc public", titrait il y a quelques jours le Républicain Lorrain. Un article partagé par des internautes choqués sur Facebook, et une sanction jugée très sévère dans les commentaires. "Honteux", peut-on notamment lire à de nombreuses reprises. Si le couple visé par la sanction a bien reçu une amende, il faut toutefois préciser que celle-ci n'était à l'origine pas aussi élevée, et qu'elle a fini par être récemment annulée.

Jacqueline et Jean-Claude, deux retraités âgés de 75 et 80 ans ont raconté au quotidien leurs mésaventures. Celles-ci débutent lors du premier confinement, lors de leur toute première sortie. "Ce jour-là, nos attestations en poche, nous étions allés nous promener, dans le rayon d’un kilomètre comme le prévoit l’attestation de déplacement dérogatoire", se remémore cette habitante de Metz.

"J’ai un pacemaker, des problèmes de santé. Les médecins me conseillent de marcher le plus possible", ajoute cette dame, qui a souhaité faire une petite pause au bout d'une demi-heure. "J’ai eu besoin de m’asseoir quelques minutes sur un banc". Ce que des policiers n'ont pas vraiment apprécié. Sans même vérifier leurs attestations, ils leur indiquent que stationner lors d'une promenade n'est pas autorisé, et les informent qu'ils vont recevoir une amende de 135 euros. Celle-ci arrive quelques jours plus tard.