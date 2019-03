Normandie : un magasin dédié à la laine a ouvert ses portes

Le tricot reflète souvent une image assez vieillotte. En ouvrant sa boutique de laine, Isabelle a voulu remettre au goût du jour cette activité d'antan. Que ce soit pour les amoureux de tricot ou encore pour les curieux, visiter le magasin est un véritable plaisir. Avec les différents coloris et les 3 500 références qui y sont proposés, il est difficile de faire son choix.



