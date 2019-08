Nos jouets de vacances dans les archives

S'il y avait un endroit où les enfants s'amusent, c'est à la plage. Chaque été apporte son lot de nouveaux gadgets mais le seau et la pelle restent les accessoires de base. Il y a des jouets qui traversent les époques, comme la bouée. Dès les années 30, on commence à la donner des formes plus ludiques. Et le vestiaire des bouées comprend en ce moment tous les animaux existants ou imaginaires.



