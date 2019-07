Notre-Dame de Paris : alerte au plomb dans les écoles

L'une des conséquences de l'incendie de Notre-Dame, c'est un risque de pollution au plomb autour de la cathédrale. Ce sont les écoles principalement qui posent problème. Sur 196 prélèvements effectués, au moins quatre établissements scolaires affichent des taux de plomb largement au-dessus des normes. La mairie de Paris reste pourtant sereine et s'engage à les nettoyer systématiquement pendant l'été.



