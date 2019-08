Notre-Dame de Paris attire encore les touristes

Malgré le chantier qui rend le monument inaccessible, des touristes venant du monde entier affluent encore pour admirer de près la cathédrale Notre-Dame de Paris. Toutefois, la plupart d'entre eux sont déçus une fois sur place. En effet, les visiteurs ne peuvent que tourner en cortège autour du périmètre de sécurité, et la prise de photos est assez difficile. Les guides, eux, sont en manque d'informations concernant les travaux. Par ailleurs, la vie des quartiers et des commerçants est perturbée.



