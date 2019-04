Notre-Dame de Paris : au cœur de l'incendie avec les pompiers

Le combat des pompiers contre l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a duré neuf heures. Ils ont déployé des moyens considérables, mais la tâche était particulièrement complexe. Le bâtiment en lui-même et les trésors qu'il recèle sont d'une très grande fragilité, et d'une valeur inestimable. Près de 400 hommes ont été mobilisés pour cet incendie qui marquera à jamais l'histoire des pompiers de Paris.



