Dégâts, reconstruction, enquête... les questions qui se posent après l'incendie de Notre-Dame de Paris

À l'intérieur de Notre-Dame, le grand orgue du XVe siècle - ses cinq claviers, ses 115 boutons et ses 8000 tuyaux répartis sur trois étages - n'a ni brûlé ni fondu malgré les fortes chaleurs. L'instrument a tout de même pris la suie et la poussière. Il est inutilisable à l'état et nécessitera une restauration. Le petit orgue, situé sous la flèche, a lui été fortement endommagé. Les trois magistrales rosaces, datant des XIIe et XIIIe siècles, ont tenu bon mais ont été superficiellement noircies.





Au milieu du désastre, les pompiers ont pu sauver la Sainte Couronne d'épines posée, selon la croyance, sur la tête du Christ avant sa crucifixion. Deux autres reliques, un morceau de la Croix et un clou de la Passion, ainsi que la tunique de Saint-Louis ont été extirpées à temps du brasier. Tout a été conservé dans un coffre de la mairie de Paris puis transporté au Louvre. D'autres œuvres d'art, présentes dans la nef et le chœur, sont restées intactes à l'image de la statue de la Vierge à l'Enfant. Les derniers tableaux encore dans Notre-Dame devaient être "sécurisés" ce vendredi "dans la journée" selon le gouvernement. L'Observatoire du patrimoine religieux estime entre 5 et 10% la part des œuvres d'art qui ont disparu dans l'incendie.