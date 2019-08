Notre-Dame : des relevés de taux de plomb qui restent "préoccupants"

Une pollution plus grave que prévue ? Après les multiples révélations de juillet autour du taux de concentration de plomb autour de Notre-Dame et la fermeture du chantier de la cathédrale, la ville de Paris annonce de nouvelles mesures de dépollution.





Interrogée par Le Parisien, Anne Souyris (EELV) adjointe à la santé à la mairie de Paris se fixe pour objectif que le site soit dépollué dans le mois : "c'est la demande de la Ville à l'Etat. Il faut aller vite." Le site va être être totalement fermé ainsi que des rues adjacentes si - selon les nouveaux relevés rendus public mardi 6 août - elles sont également polluées. Le parvis de la cathédrale doit notamment faire l'objet d'une dépollution particulière afin de ne pas redisperser les poussières de plomb ailleurs. "L'opération doit commencer cette semaine", précise Anne Souyris.





Ces annonces surviennent toutefois près de de quatre mois après le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame. 400 tonnes de plomb sont alors consumées et polluent la cathédrale et ses environs. Le métal toxique a coulé sur les pierres et le sol. L'intérieur et les alentours de la cathédrale sont contaminés.