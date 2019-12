"Notre-Dame de Paris est aujourd'hui sauvée à 50%", selon Monseigneur Chauvet

L'échafaudage avait été installé avant l'incendie pour les travaux de rénovation du toit. Une grue de 75 mètres de haut a pris place près du bâtiment le 16 décembre pour permettre de descendre un à un les 10.000 tubes de métal que l'incendie du 15 avril a soudés. Selon l'AFP, un deuxième échafaudage léger et plus en hauteur est aussi en train d'être positionné de part et d'autre de l'ancien. C'est de là que des cordistes, surnommés les "écureuils", descendront pour scier et démonter les pièces. L'opération de démontage, qui doit durer plusieurs mois, devrait commencer en février. Mais l'avancée des travaux nécessite un climat sec et pas trop froid.