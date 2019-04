Notre-Dame de Paris : étape incontournable pour les touristes

De tous les monuments historiques de l'Europe, c'est Notre-Dame de Paris qui attire le plus de visiteurs. Ils sont quatorze millions chaque année à contempler l'édifice. Malgré l'incendie, beaucoup ont affirmé qu'ils continueront de faire un détour par la cathédrale, ne serait-ce que pour s'y recueillir. Notre journaliste Hortense Villate a rencontré de très nombreux admirateurs dont certains viennent de très loin.



