Notre-Dame de Paris : l'hommage aux pompiers

Des hommages ont été rendus ce jeudi 18 avril 2019 à ceux qui ont risqué leur vie afin de sauver la plus célèbre cathédrale du monde. Des cérémonies ont été organisées à l'Élysée, puis à l'hôtel de ville de Paris. S'il est resté quelques choses de l'édifice, c'est grâce à ces personnes. Ils sont pompiers, policiers, membres de la croix rouge et de la protection civile.



18/04/2019