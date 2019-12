Notre-Dame de Paris : la messe de Noël délocalisée au Cirque Gruss

C'est une première depuis plus de 200 ans. La cathédrale Notre-Dame de Paris n'a pas accueilli la traditionnelle messe de minuit du 24 décembre 2019. La cérémonie a eu lieu sous le chapiteau du cirque Gruss, présidée par Monseigneur Michel Aupetit. Près de 3 000 fidèles ont fait le déplacement pour regarder le spectacle du cirque, puis pour écouter l'homélie de l'archevêque de Paris. Et parmi eux, beaucoup espèrent fêter Noël à la cathédrale en 2024.



