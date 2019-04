Notre-Dame : les 200 000 abeilles des ruches de la sacristie ont survécu à l'incendie

"C'était inattendu", s'étonne-t-il. "Au départ, je n'avais aucune information. Mais j'ai ensuite pu voir sur les images satellites qu'elles n'avaient pas brûlé et le porte-parole de la cathédrale m'a confirmé qu'elles entraient et sortaient des ruches", poursuit-il, ces dernières étant situées sur la sacristie attenante à la cathédrale. Chaque année, les trois ruches produisent respectivement 25 kilos de miel en moyenne, lequel est vendu au personnel de Notre-Dame, qui les héberge depuis 2013.





Et ce n'est donc pas un incendie, aussi violent soit-il, qui a mis fin à cette cohabitation de six ans. "Cette espèce (l'abeille européenne) n'abandonne pas sa ruche. Elles ne possèdent pas de poumons mais le CO2 les endort", explique Nicolas Géant, qui espère revoir ses abeilles la "semaine prochaine". Pour précision, en cas d'incendie et dès les premiers signes de fumée, les abeilles se "gorgent" de miel et protègent leur reine.