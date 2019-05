Notre-Dame de Paris : les clichés saisissants de "la forêt", la charpente réduite à néant

La forêt réduite à néant. Plus de deux semaines après l'incendie ravageur, Thomas Goisque s'est rendu dans les entrailles du chantier de Notre-Dame. Le photographe français a suivi les maçons, les charpentiers ou encore les ferronniers dans leur tâche titanesque de redonner à la cathédrale toute sa splendeur. Pour Le Figaro Magazine, il dévoile l'ampleur des dégâts.





Que reste-t-il de la forêt ? Les flammes n'ont pas épargné la charpente de chênes aux dimensions impressionnantes : plus de 100 m de longueur, 13 m de largeur dans la nef, 40 m dans le transept (nef transversale) et 10 m de hauteur. L'une des plus anciennes de Paris, principal vestige de la grande abbaye des Dames de Montmartre fondée par la reine Adélaïde de Savoie (morte en 1154). Seul l'enchevêtrement d'échafaudages a survécu, trônant au-dessus de la nef.