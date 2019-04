Notre-Dame de Paris : les trésors de la cathédrale déplacés le temps des travaux

Le soir même de l'incendie, la majeure partie des trésors de Notre-Dame avait été sauvée par les pompiers. Mais de nombreux tableaux qui ornaient la chapelle et les terrasses sont encore à l'intérieur de l'édifice. Ce matin du 19 avril 2019, une équipe a procédé à l'évacuation de quinze chefs-d'oeuvre du XVIIème siècle qui ont été épargnés par le feu. Une châsse contenant les restes de Sainte Geneviève a également été enlevée pour être mise à l'abri.



