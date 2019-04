Notre-Dame de Paris : où en est la sécurisation des lieux ?

Après l'incendie de Notre-Dame, les travaux de sécurisation ne sont pas encore terminés. Face à plusieurs pignons qui menaçaient de s'effondrer, les spécialistes sont toujours à pied d'œuvre. Même si la structure est sauvée, plusieurs zones d'inquiétudes demeurent. Parmi elles, les échafaudages sur la partie centrale de la cathédrale qui devaient servir à la restauration. Des statues ont également été retirées pour enlever du poids et des travaux de consolidation ont commencé pour empêcher cet affaissement.



