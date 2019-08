Notre-Dame-de-Paris : plusieurs enfants ont des taux de plomb préoccupant

Interrogée sur ces cas d'enfants pollués au plomb, l'ARS déclare avoir "incité les populations à procéder à un dépistage pour les publics fragiles, en particulier les enfants et les femmes enceintes vivant à proximité de la cathédrale." Elle conteste tout manque de communication, certifiant que ses recommandations "ont été très largement relayées."





L’ARS précise avoir procédé "à des prélèvements aux domiciles de personnes potentiellement fragiles et exposées. Ces résultats ont montré l’efficacité des premières mesures de nettoyage et l’intérêt de les maintenir dans le temps." Concernant la famille dont la situation est évoquée par Mediapart, l'ARS affirme avoir entretenu "des échanges directs et des recommandations lui ont été adressées [...] pour l’accompagner dans la gestion de la situation."





L'ARS soutient également que sur ce cas précis, le seuil moyen de 70 microgrammes par mètre carré dans les habitations inspectées, fixé par le Haut conseil de la Santé publique mais contesté par Mediapart et plusieurs associations, n’était pas dépassé. L'ARS ajoute que les recommandations qui devaient être faites, s'il y avait eu dépassement de ce seuil, "avaient en tout état de cause été formulées à la famille par précaution."





Une plainte contre X a été déposée le 26 juillet par l’association Robin des bois notamment pour "mise en danger d’autrui et non-assistance à personne en danger." Lundi 5 août, plusieurs associations et syndicats ont réclamé le confinement total du site mais aussi la création d'un centre de suivi sanitaire.