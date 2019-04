Notre-Dame de Paris : point d'arrivée du chemin de croix

Avec ce week-end de Pâques, l'émotion des catholiques va sans doute connaître un nouveau regain. Quatre jours après l'incendie, Notre-Dame de Paris est toujours dans tous les esprits. Un chemin de croix a été même organisé autour de la cathédrale. La foule des fidèles était dense, comme si la procession était plus intense que d'habitude.



