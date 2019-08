Notre-Dame de Paris : que signifie confiner la cathédrale ?

Le procédé du confinement est toujours le même. Et c'est pour éviter que les poussières de plomb des peintures anciennes ne se dispersent dans l'air. Recouvrir l'échafaudage d'une bâche, la chauffer à haute température pour rétracter le plastique et le rendre totalement étanche. Mais en raison de la fragilité de l'édifice après l'incendie, l'ouvrage serait techniquement impossible. Un confinement partiel a été préconisé.



