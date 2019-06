Notre-Dame de Paris : une première messe en comité restreint, deux mois après l'incendie

L'incendie de la cathédrale le 15 avril avait provoqué une vive émotion dans le monde et un élan de solidarité pour sauver et restaurer ce lieu emblématique. Le monument, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a perdu sa flèche, sa toiture et une partie de sa voûte.





A ce stade, seul 9% des 850 millions d'euros de promesses de dons prévues ont été versés. Une situation qui s'explique par le fait que les dons des particuliers peuvent être souscrits sans condition, tandis que ceux des entreprises et des collectivités doivent être précédés de conventions sur l'affectation de leurs contributions. Emmanuel Macron a promis, après le sinistre, la reconstruction du monument en cinq ans.