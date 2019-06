Notre-Dame de Paris : une première messe en comité restreint, deux mois après l'incendie

L'incendie de la cathédrale le 15 avril avait provoqué une vive émotion dans le monde et un élan de solidarité pour sauver et restaurer ce lieu emblématique. Le monument, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a perdu sa flèche, sa toiture et une partie de sa voûte. Samedi, Emmanuel Macron a rendu, sur son compte Twitter, un hommage aux sapeurs-pompiers, intervenus il y a deux mois pour éviter le pire.