Notre-Dame de Paris : toujours de l'émotion une semaine après

La cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes lundi 15 avril 2019. Il y avait beaucoup de monde sur place au moment des faits et tous étaient émus. Nous avons retrouvé deux personnes qui travaillaient sur le site. Une semaine après la catastrophe, l'émotion est toujours aussi forte.



