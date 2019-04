Notre-Dame de Paris : un "parapluie" géant pour la protéger

Pour les ouvriers de Notre-Dame, il n'y a plus de temps à perdre. Cet après-midi du mardi 23 avril, ils déploient une immense bâche pour couvrir les zones percées de la voûte. Trois trous béants : au niveau de la nef, du transept nord et au cœur de la cathédrale. Ces parties étaient grandement menacées par la pluie, prévue demain, selon un spécialiste de la rénovation.



