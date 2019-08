Notre-Dame de Paris : une contamination au plomb préoccupante

Un collectif d'associations réclame le confinement de Notre-Dame pour contenir la contamination au plomb. Il dénonce aussi un manque de transparence sur les prélèvements effectués. La mairie de Paris a prévu d'informer par courrier les habitants des prélèvements et leurs résultats. À compter du 12 août 2019, les travaux de restauration se dérouleront désormais sous haute protection.



