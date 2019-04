Notre-Dame de Paris : va-t-on manquer de tailleurs de pierre pour reconstruire la cathédrale ?

Une fois que la somme nécessaire sera réunie, Paris va assister à l'un des plus grands chantiers de ces dernières décennies. La restauration, si possible à l'identique à Notre-Dame, sera extrêmement complexe. Pour cause, il va falloir retrouver des matériaux et réunir des savoir-faire. Mais de quelles spécialités parle-t-on ? Et quels matériaux faudra-t-il rechercher ?





Les professionnels de la restauration historique auront du travail. De la maçonnerie à la charpente, en passant par la couverture et le travail de la pierre de taille. "Il ne serait pas étonnant d'avoir 1000 employés sur un tel chantier", assure au micro de TF1 Christophe Villemain, président du groupe de restauration de monuments historiques du même nom. "Les savoirs-faires, nous les avons en France, assure Luc Leblond, professeur de taille de pierres au lycée Hector Guimard, à Paris. Nous avons la capacité de reconstruire Notre-Dame de Paris."