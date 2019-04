Notre-Dame : des ouvriers ont fumé sur l'échafaudage malgré l'interdit, leur employeur "exclut" tout lien avec l'incendie

Evoquant par ailleurs la piste d'un feu provoqué par les moteurs électriques des ascenseurs de l'échafaudage, Marc Eskenazi a souligné que ces moteurs "ne posaient aucun problème" excluant là encore qu'ils puissent être "responsables de l'incendie". Et de détailler à ce sujet : "De toute façon, ils sont loin de la flèche alors que ce qui est établi c'est que l'incendie a démarré à l'intérieur de l'édifice."





Dans un courrier consulté par l'AFP et daté du 18 avril, soit trois jours après l'incendie, a DRAC Île-de-France a remercié "très sincèrement" Le Bras Frères pour son "plein engagement" dans "les opérations de sécurisation, de confortation d'urgence et de sauvegarde de l'édifice", lui passant commande d'au moins deux prestations.





Selon Marc Eskenazi, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France a ainsi "mandaté Le Bras Frères pour les travaux de consolidation et de sécurisation de la cathédrale". Pour précision, l'entreprise spécialisée en charpentes et couvertures, est experte dans la rénovation des cathédrales et des monuments historiques.