Notre-Dame : l’ARS rassure sur les taux de plomb relevés

Les poussières de plomb issues de l’incendie de Notre-Dame représentent-elles un danger pour les riverains ? Jeudi 4 juillet, l’Agence régionale de santé (ARS) a cherché à rassurer sur les risques, tout en annonçant avoir ordonné un nouveau nettoyage du parvis de la cathédrale, fermé au public depuis l'incendie qui a ravagé le monument.





Selon Mediapart (article réservé aux abonnés), des prélèvements effectués début mai à l'intérieur et aux alentours de la cathédrale ont mis en évidence des taux de plomb 400 à 700 fois supérieurs au seuil autorisé. Et le journal en ligne d'ajouter que la préfecture de police de Paris et l'ARS auraient choisi de ne pas rendre ces chiffres publics pour ne pas alarmer la population et les agents travaillant à proximité de Notre-Dame.





Cependant, dans un communiqué publié jeudi soir, l'ARS Ile-de-France s'est voulue rassurante. Si elle reconnaît que les dizaines de prélèvements de poussières dans l'espace public parisien effectués par la préfecture de police de Paris "montrent ponctuellement des valeurs élevées", sans confirmer ni infirmer les niveaux évoqués par Mediapart, elle estime que "ces résultats n'appellent pas à ce stade de mesure de protection particulière". Elle estime qu'il faut continuer à effectuer des mesures à l'intérieur des bâtiments, pour s'assurer que les seuils réglementaires ne sont pas dépassés.