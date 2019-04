Notre-Dame : les travaux dans les monuments nationaux, des procédures en principe très encadrées

Lorsqu'une entreprise intervient sur ce type de construction, et en particulier quand les artisans doivent effectuer des soudures, les procédures sont extrêmement strictes. "Nous devons demander un 'permis de feu', qui peut-être accorder à la semaine ou même à la journée dans certaines situations", explique à LCI Fabrice Merlot, co-dirigeant de l'entreprise Merlot, spécialisée dans les travaux de restauration et de rénovation des charpentes et couvertures de monuments historiques. Il a notamment participé à la restauration de la cathédrale de Tours et du château des Ducs de Bretagne à Nantes.





Le permis de feu détaille les points chauds qui seront effectués pendant les travaux, par exemple une découpe au chalumeau, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour empêcher tout risque d'incendie. Sur ce type de chantier, l'entreprise prévoit le matériel de lutte contre les incendies comme des bacs de sables, de l'eau ou des couvertures ignifugées. Dans tous les cas, Fabrice Merlot précise que les couvreurs réalisent le moins possible de soudures sur le toit, l'essentiel des interventions étant effectué en atelier ou au pied du chantier.





Le permis de feu est validé par l'architecte et le coordinateur des travaux. Un tel permis est obligatoire dans les établissements relevant du ministère de la Culture, comme c'est le cas pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.