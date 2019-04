Notre-Dame : un édifice sous surveillance

Deux semaines après l'incendie, Notre-Dame de Paris est loin d'avoir vu disparaître les stigmates du sinistre. Le site n'est pas encore sécurisé. Le vent et la pluie pourraient le fragiliser un peu plus. Les commerçants et les habitants du quartier ont été invités à nettoyer de fond en comble leurs logements face au risque d'intoxication au plomb.



