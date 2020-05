"Notre nouvelle vie" : Liberté pas si chérie par les Français ?

Inscrite dans la devise de la République française et dans les paroles de la Marseillaise, la liberté a été plus que bousculée ces deux derniers mois. Comment avons-nous vécu ces privations ? C’est l’une des questions posées dans le cadre de la grande consultation citoyenne "Ma nouvelle vie" lancée fin avril par les rédactions du groupe TF1 en partenariat avec Science Po et Bluenove. Voici les quatre principaux enseignements de cette enquête qui a déjà recueilli plus de 50 000 contributions.

1. Étonnamment pas si compliqué

Le premier enseignement est peut-être que, du seul point de vue de la privation de liberté, la situation n’était pas si difficile à vivre selon la majorité des répondants "qui ont même apprécié le calme qui en découlait". Aux yeux des participants, ces 55 jours de confinement ne se sont pas relevés si difficiles car justifiés et nécessaires.

Seuls 10% des participants ont fait part d'un sentiment d’oppression, ont mal vécu le fait d’être bloqués chez eux et l’ont comparé à un emprisonnement. 4% des contributions mettent en cause une dérive autoritaire de l’Etat.