"Notre nouvelle vie" : quelles sont les préoccupations majeures des Français pour le "monde d'après" ?

COVID-19 - Quels sont les souhaits des Français pour le "monde d'après" ? Voici leurs six préoccupations majeures, d'après les contributions citoyennes menées depuis la fin du mois d'avril, notamment sur TF1 et LCI en partenariat avec Bluenove.

Depuis le 27 avril, les Français ont pu exprimer leurs envies pour le "monde d’après" sur TF1 et LCI, grâce à un partenariat avec Bluenove et Sciences Po. De leurs contributions, ainsi que de celles partagées sur quinze plateformes participatives, il est ressorti six préoccupations majeures pour l'avenir : la préservation de l’environnement, la transformation des modes de consommation et du production, l’évolution du modèle économique pour le rendre plus durable et responsable, un effort en faveur de l’éducation et de la formation, le soutien apporté au système de santé, le fonctionnement démocratique et la place du citoyen.

A propos de la transition écologique, les citoyens souhaitent diminuer le volume des déchets et leur impact, réduire les émissions polluantes et mieux protéger le vivant via une mutation des pratiques agricoles et la protection des écosystèmes. Les citoyens n’en appellent plus à l’Etat pour impulser ces changements, mais à la responsabilité individuelle de chacun, en changeant ses modes de consommation, ses modes de déplacements et ses lieux de vie.

Consommer local et relocaliser la production

Les citoyens souhaitent également adopter un modèle de consommation "raisonnée". Il s’agirait de consommer local, de relocaliser la production, et de mieux considérer les métiers essentiels peu rémunérés. A l’issue de la crise sanitaire, et de la généralisation du télétravail, les contributeurs espèrent aussi revoir leur vie privée et professionnelle. Ils en appellent à plus de télétravail, et à une reconquête du temps pour soi, et de moments de partage entre proches. Aussi, les citoyens souhaitent être davantage associés à la vie démocratique du pays. Ils souhaitent pour cela multiplier les initiatives locales, et les participations citoyennes pour élaborer des propositions. La démocratie représentative doit laisser une place à la démocratie participative. Pour élaborer cette synthèse, le collectif "Après maintenant", qui regroupe ces initiatives, s’est appuyé sur 100.000 contributions. L’essentiel a été transmis au Conseil économique, social et environnemental (CESE). La synthèse a été remise par son président Patrick Bernasconi au président de la République le 2 juillet 2020.

