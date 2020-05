"Notre nouvelle vie" : vous le rêvez comment ce "monde d'après" ?

Le monde d'après doit être plus vert, plus respectueux de l'environnement. Cette préoccupation arrive devant toutes les autres. Et pour cela, les Français prônent les circuits courts, la relocalisation pour éviter les transports polluants, ils se disent même prêts à moins consommer et souhaitent réduire la place de la voiture dans nos vies.

Un monde plus respectueux de la nature, plus solidaire, plus participatif. Ce sont les trois principales préoccupations des plus de 50 000 contributions étudiées dans le cadre de l'enquête "Ma nouvelle vie" lancée fin avril par les rédactions du groupe TF1 en partenariat avec Science Po et Bluenove. Une grande consultation citoyenne dont le propos est de sonder vos réflexions, aspirations, souhaits de changement.

L'Etat, dont les personnes interrogées souhaitent que le rôle soit redéfini, doit être le grand garant de la protection de l'environnement. Sur ça, les avis convergent. En revanche, sur le "plus d'Etat" ou un "Etat recentré sur ses fonctions régaliennes", là, pas de consensus. Plus d'un quart des contributions souhaite en tout cas que les pouvoirs publics fassent bouger les lignes pour aller vers plus de démocratie participative, plus de décentralisation et surtout un Etat qui "dit la vérité". La nécessité d'une Europe plus forte fait également partie des propositions pour le monde d'après.

Ce nouveau monde doit être "plus solidaire", "plus humain". Et pour cela, l'éducation mais aussi la revalorisation des salaires doivent être au programme. Ce monde plus solidaire ne doit plus "chercher le profit à tout prix". Sur le plan économique, deux propositions se dégagent assez nettement : la nécessité de relocaliser la production et celle de renforcer notre indépendance économique. La pénurie de masques, de tests ou de médicaments est encore dans tous les esprits.