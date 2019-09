Notre santé : Jus de fruits, faut-il en donner aux enfants ?

NOTRE SANTE - Au petit déjeuner, on a l'habitude de donner du jus de fruits aux enfants. Mais est-ce bon pour leur santé ?

Avec les vitamines qu'il apporte, le jus de fruits est idéal au petit déjeuner notamment pour les enfants. Cependant, notre expert conseille d'en limiter la consommation surtout pour les plus petits. En effet, celui-ci contiendrait beaucoup de sucre. D'ailleurs, selon l'Anses, 75% des moins de sept ans consomment trop de sucre. Il faudrait donc alterner avec de l'eau et de préférence manger le fruit en entier plutôt que son jus.



