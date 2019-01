Nous avons testé la dictée en écriture inclusive… Et c’est plus simple que vous ne le pensez

Sur le principe, la grande majorité des Français et des Françaises est pour l’égalité femmes - hommes. Mais dans les faits, quand on aborde la question de l’écriture inclusive pour rendre les femmes plus visibles dans la langue et la société, il y a peu d'institutions et d’entreprises qui suivent le mouvement. Pourquoi l’écriture inclusive fait-elle si peur ? Les réfractaires et les "indécis.es" lui reprochent sa supposée complexité.





Son usage allongerait les phrases par la mention systématique des deux sexes et rendrait la lecture moins fluide à cause des "points médians", signe de l'abréviation. Alors, infaisable, l'écriture inclusive ? Nous avons fait le test en nous prêtant au jeu d'une dictée... et on s’en est mieux sorti que nous ne l'aurions imaginé.