"Nous ne pouvons plus rester silencieux" : à la Concorde, Younes, Océane et Awa mobilisés pour la première fois

"Si on ne fait rien, cela va continuer." Ils ont entre 17 et 21 ans, s'appellent Antonin, Mélissa ou Noelie. Le pavé de la Concorde, ils ne l'avaient jamais foulé. Encore moins avec des pancartes "Black Lives Matter" ou des slogans "Justice pour Adama". Certains n'ont jamais voté, mais ils ont tous décidé de braver l'interdiction de manifester, ce samedi à Paris. Pour eux, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, tué par un policier américain, était encore un inconnu il y a deux semaines. Mais le déferlement qu'a provoqué sa mort sur les réseaux sociaux les a poussés à se mobiliser pour la première fois et faire entendre leur colère, malgré l'impressionnant dispositif policier amassé autour de la place de la Concorde, afin de protéger l'ambassade des États-Unis. L'indignation sur les réseaux sociaux ne suffisaient plus. Il fallait braver le pavé.

"Je n'ai jamais fait de manifestations, mais c'est une cause importante", explique à LCI Océane, 20 ans. Avec sa collègue Mélissa, elles sont venues de l'Oise pour "dénoncer l'injustice". "Il y a eu un mort de plus, ce n'est plus possible en 2020 de continuer à rester silencieux face à ces injustices", proteste-t-elle. Un mort de plus dont le nom est affiché sur la pancarte qu'elle tient dans ses mains, en compagnie d'autres victimes "de bavures policières" du monde entier. "Et encore, la liste est faible, il y en a plus", regrette Océane.

À ses côtés, Mélissa a fait plus sobre. "Pas de justice, pas de paix", peut-on lire sur son carton, à l'instar de nombreux manifestants ce samedi. "C'est simple, mais efficace", juge-t-elle. "Le racisme a toujours été présent, sauf que cette fois, il est filmé." Lorsque Mélissa a vu la séquence de l'arrestation de George Floyd sur les réseaux sociaux, elle avoue avoir "failli pleurer". "Ce n'est plus possible de faire passer une couleur de peau avant l'être humain, c'est pour cela que je me mobilise aujourd'hui."