"Nous ne sommes pas des sauvageons qui pensent qu'à faire la fête" : la colère d'un patron de bar

"C'est tout un pan de l'économie qui va disparaître." Interrogé ce dimanche soir sur LCI, David Zenouda, patron d'un bar et membre du collectif Restons ouvert, n'a pas caché sa colère. En cause : les nouvelles restrictions qui doivent entrer en vigueur lundi, dont la probable fermeture des bars dans la capitale.

"La peur s'est installée, les Français ne veulent plus sortir. On a passé du temps à leur dire qu'il ne fallait plus aller au restaurant et, quand on sort, le soir, on aime aller boire un verre après le restau. C'est tout un pan de l'économie qui va disparaître. Après avoir réussi à tuer les discothèques, le monde de la nuit va disparaître complètement", a-t-il notamment estimé.