"Nous ne sommes pas préparés" : le maire de Gironde "roué de coups" revient sur son agression

Et de détailler : "ils n'ont pas voulu que je puisse leur adresser la parole, c'était très compliqué et l'état d'ébriété de ces gens-là a certainement accentué ce qu'il s'est passé. Peut-être que s'ils avaient été dans un état normal, on aurait pu avoir une discussion normale parce que je leur demandais simplement de baisser la musique."

Revenant sur le contexte dans lequel s'inscrit cette agression, le maire de Saint-Philippe d'Aiguille a tenu à souligner que "dans nos petits villages, on n'a pas des forces de l'ordre, on n'a pas de services sociaux et le maire est celui qui doit tout faire et sait tout" dans l'esprit des administrés, et ce bien que "l'Etat nous a mis des conciliateurs de la République pour nous aider dans cette démarche-là". Évoquant des "appels pour tout : le chien, la tondeuse...", il a esquissé le quotidien d'un maire rural : "On donne de notre temps pour rendre service aux habitants, on est au premier rang et on est confrontés à tout un tas de querelles de voisinages".

Quant à l'éventualité de renoncer à sa mission de maire, il s'est "posé la question" la nuit qui a suivi l'agression durant laquelle il a été hospitalisé, admet-t-il. "Parce que je me suis engagé dans cette commune plutôt dans un esprit de bâtisseur, de vivre-ensemble", conclut-il, ému par ces récents événements.