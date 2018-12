Feux d'artifice et transports gratuits : le programme du 31 décembre à Paris (et les mesures de sécurité qui vont avec)

Pour vous déplacer, laissez la voiture au garage. La RATP réitère également son opération "Transports gratuits toute la nuit du Nouvel an". L'accès aux métros, bus, RER et trains sera gratuit du 31 décembre 17h au 1er janvier midi, à l'exception de l'Orlyval. Certaines stations de six lignes de métro seront ouvertes toute la nuit (1, 2, 4, 6, 9 et 14) et ne fermeront pas. Elles ont été listées sur une carte spéciale "nuit du 31". Attention, les stations entre Champs-Elysées-Clémenceau et Etoile "seront progressivement fermées à partir de 19h", indique la Préfecture de police de Paris. De quoi éviter de vous retrouver face à une grille fermée.